قدمت غادة يوسف عازفة "البان فلوت" الأولى في الوطن العربي، مجموعة من ألحان الأغاني المميزة، بحلقة برنامج "صباح الورد" على قناة "Ten"، مثل "بنت الشلبية" و"بشتاقلك ساعات" بالإضافة إلى عزف مقطوعات موسيقية عالمية.

وقالت "غادة"، خلال لقاء لها مع الإعلاميين مها بهنسي وأحمد خيري، إنَّها بدأت بالعزف على آلة الباينو ودراست بمعهد "الكونسول فاتوار" بالإسكندرية، ثم رغبت في تعلم آلة جديدة وبدأت بالبحث عبر موقع "يوتيوب"، حتى شاهدت بعض الفيديوهات الخاصة بآلة الـ"بان فلوت" وبدأت تعلمها بنفسها.

وأوضحت العازفة أنَّها تواصلت مع العازف الذي شاهدت الفيديوهات الخاصة به، وأرسلت له المقطوعات الخاصة بها، مؤكّدة أنَّه أول من اعترف بها كعازفة للآلة، مشيرة إلى أنَّ عدد عازفين "البان فلوت" حول العالم لا يزيد على 150 عازفًا.