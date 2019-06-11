قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيجرى اتخاذ قرار إما باستمرار شركة "الحديد والصلب" أو التصفية، على أن يُعلن هذا القرار خلال 10 أيام، وذلك بعد تكبدها خسائر مالية ضخمة.

وأضاف "توفيق"، لـ"الوطن"، على هامش مؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الذي عُقد مساء أمس، أنَّ المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة ستنطلق في سبتمبر المقبل، موضحا إنها ستشمل شركات جديدة لم تطرح من قبل لطرحها بشكل أولي.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنَّ الشركتين المتوقع طرح حصص من رأسماليهما، هما شركتي "النصر للتعدين" و"الإسكندرية لتداول الحاويات"، رافضًا تحديد موعد محدد لطرح، قائلًا: "هذا حق أصيل للجنة العليا المسؤولة عن برنامج الطروحات الحكومية ومن حقها تحديد الوقت المناسب للطرح".

وأشار "توفيق"، إلى أنَّ الحكومة اضطرت إلى إرجاء برنامج الطروحات الحكومية بسبب ضعف الطلب المحلي بالسوق خلال الفترة الماضية، متوقعًا اقتراب موعد الطرح بعد تحسن مؤشرات السوق وأسواق المال مؤخرًا.

وحول أداء البورصة المصرية، قال وزير قطاع الاعمال، إنَّ البورصة المصرية تقف على بنية تحتية جيدة في البورصة من نظام تداول جيد ونظم الإقراض الهامشي والتداول الإلكتروني و"الشورت سيلنج" المتوقع تطبيقه قريباً، مشيراً إلى أهمية تقليل تكلفة التداول وكذلك جذب شركات للقيد، واستمرار برنامج الطروحات الحكومية.

وشدد وزير قطاع الأعمال العام، على أنَّ الإصلاحات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد في مجالات عديدة أهمها التعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية هي إصلاحات غير مسبوقة؛ مبينًا أنَّه من المنتظر أن تجتذب استثمارات كبيرة في المستقبل القريب.

كانت الحكومة، أطلقت في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية تبلغ 4.5% في الشركة الشرقية للدخان"ايسترن كومباني" ضمن المرحلة الاولي منوالبرنامج التي تشمل بجوار "إيسترن كومباني" وإلى جانب "الشرقية"، شركات أبو قير للأسمدة والإسكندرية للحاويات، والنصر للتعدين، بعد إرجاء طرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير دون أبداء أسباب.