قال كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه جرى فتح باب التقدم للحصول على أراض زراعية للشباب بالظهير الزراعي بقرية المعصرة، لخلق فرص عمل وتشغيل الشباب.

وأضاف كمال، أنه على الراغبين في الحصول الأراضي المزمع توزيعها التقدم بطلب باسم رئيس الوحدة المحلية لقرية المعصرة، خلال الفترة من 11 -27 يونيو الجاري بمقر الوحدة المحلية للقرية.

وأوضح كمال، أن رئاسة مركز الداخلة، قد أعلنت بدء تنفيذ مشروع الظهير الزراعي في 11 قرية من إجمالي 18 قرية، منها قرى القصر، والجديدة، والقلمون، وغرب الموهوب، والموشية، والبرابخ بمركز بلاط، وأسمنت، والراشدة، بواقع 200 فدان لكل شركة مساهمة، لتوزيعها على الشباب بواقع 3 أو 4 أفدنة لكل شاب لزراعتها كفرصة عمل حقيقية.