لقي عامل صرف صحي مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم، أثناء قيامه بحفر بئر صرف بمحطة مياه الشرب في قرية "طنيخ" مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لضباط مركز نبروه بمصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل محطة مياه "طنيخ" دائرة المركز.

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "أحمد محمد رمضان"، 18 عاما، ومقيم بالجيزة وذلك حفره بئر صرف بمحطة المياه بقرية "طنيخ" مركز نبروه وذلك أثناء ميل الحفار "السبية" على سلك ضغط عالي.

وأكد مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن العامل يعمل لدى أحد المقاولين.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى نبروه المركزي تحت تصرف النيابة العامة وحرر عن ذلك المحضر اللازم.