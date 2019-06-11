أعلنت لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تأجيل مناقشة المواد الخاصة بزيادة الاشتراكات والرسوم المستقطعة من أعضاء نقابة المهن التعليمية وذلك بموجب مشروع قانون نقابة المهن التعليمية، وذلك لحين موافاتها من قبل النقابة بالدراسات المالية والاكتوارية المفصلة عن مبررات طلب الزيادة ومدى الاستفادة وحجم الخدمات التي ستعود عليهم منها.

وقالت لجنة التعليم بالبرلمان، في بيان صادر اليوم، إنها حريصة على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على حقوق المعلمين والتغلب على مشاكلهم، موجهة الشكر لوزير التربية والتعليم ونائبه، لاستجابتهما للالتماسات المقدمة من 7 آلاف مشرف اجتماعي على مستوى الجمهورية، والتي جرى تقديمها إلى اللجنة وحرصهما على حل أزمتهم وتأكيد أحقيتهم في صرف "بدل المعلم".