نظم العشرات من المحامين بحضور عدد من النقباء الفرعيين في "الإسماعيلية، الجيزة، 6 أكتوبر، المنوفية، القاهرة الجديدة، المحلة الكبرى، وطنطا"، وقفة احتجاجية على سلم النقابة العامة للمحامين، اعتراضا على تعديلات قانون المحاماة.

ورفع المحامون لافتات مدون عليها شعارات: "باطل، لا لتعديل قانون المحاماة، لا للتمديد لعاشور، والمحاماة في خطر".

وقال المحامون المحتجون: "لم نرفض التعديل المجمل للقانون، لكن نرفض أنّ تكون التعديلات مفصلة لحساب شخص بعينه، عاشور يريد تمديد فترته مدى العمر، ولم يطبّق القانون الموجود حاليا"، وزادوا: "عاشور ضرب الحائط بكل الأحكام القضائية الصادرة للكثير من المحامين ولم ينفذها".