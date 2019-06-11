منع المرافق والتراخيص للمباني غير مكتملة التشطيب بشمال سيناء

عقد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة بشمال سيناء اجتماعا مع رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية، لعدم إدخال المرافق وإعطاء التراخيص للمنازل الغير مكتملة التشطيب الخارجي، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأعلن الغندور، عن توحيد لون واجهات المباني بالمحافظة "البيج" ومشتقاته، مع تشكيل ٣ لجان، أحدهما برئاسة الوزير المحافظ، والثانية برئاسة نائب المحافظ، والثالثة برئاسة سكرتير عام المحافظة، مع تشكيل لجان في مجالس المدن برئاسة سكرتيري مجالس المدن، لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.

وطالب سكرتير عام المحافظة، رؤساء مجالس المدن بحصر العمارات السكنية والمنازل المبنية بالطوب والغير مكتملة التشطيب الخارجي.