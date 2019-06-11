مسؤول أمريكي لـ"السيسي": حريصون على تعزيز التعاون معكم لمواجهة الإرهاب

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل بعد ظهر اليوم، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وأضاف راضي أنّ السيسي أكد أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين البلدين، الذي يعد جوهريا لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

من جانبه، قائد القيادة المركزية الأمريكية بمتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مصر وتعزيزها، مثمّنا في هذا الشأن الجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب، باعتباره تحديا مشتركا يواجه العالم بأسره، مع التعويل على دور مصر المحوري في المنطقة، وجهودها في صون السلم والأمن الإقليميين.