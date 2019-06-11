بالفيديو| الإعلان الرسمي لفيلم "الفيل الأزرق 2"

طرح المخرج مروان حامد، الإعلان الرسمي لفيلم "الفيل الأزرق 2"، المُقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحي المقبل، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر في البرومو، الذي اعتمد على التشويق والإثارة، الفنان كريم عبد العزيز، وهو يُعاني من صراعات مع الفنانتين هند صبري ونيللي كريم.

الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" يضم فريق نجوم الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني.

ويُعد فيلم "الفيل الأزرق" واحدا من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة بعد انطلاقه في سباق عيد الأضحى 2014، وحقق نجاحاً كبيرا بالأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.