بدأ حي الزاوية الحمراء بالقاهرة، إزالة سوق عبود تمهيدًا للبدء في أعمال التطوير وذلك بتمويل من المنحة الفرنسية.

وقال هشام عصمت عبدالحميد رئيس حي الزاوية الحمراء، إنَّه جار حاليًا إزالة سوق عبود، تمهيدًا للبدء في أعمال التطوير لإقامة سوق حضاري.

وأشار "عبدالحميد"، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى بدء أعمال الإزالة بعد عمل اختبار للتربة لبدء التطوير تحت إشراف كلية الهندسة جامعة عين شمس ومركز معلومات المرافق لمحافظة القاهرة ومدير إدارة الطرق ومدير إدارة الأسواق.

وأضاف رئيس حي الزاوية الحمراء، أنه تم رفع وازالة عدد كبير من الأكشاك المخالفة، مبينا أن أغلبها أسفل الكوبرى إضافة إلى إزالة "تندات" مخالفة.