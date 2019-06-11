نشب حريق بوحدة سكنية بمدينة اليسر السكنية بحي عتاقة بمحافظة السويس دون وقوع خسائر بشرية، وأخمدت الحماية المدنية الحريق قبل انتقاله إلى الوحدات السكنية المجاورة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قسم شرطة عتاقة، بنشوب حريق بوحدة سكنية بإحدى العمارات السكنية بمدينة اليسر.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الوحدات السكنية المجاورة.

والتهم الحريق الوحدة السكنية تماما، وأجرى ضباط الشرطة بقسم شرطة عتاقة والدفاع المدني تحقيقا لمعرفة أسباب نشوب الحريق، وتشير المعلومات الأولية أنه نشب بسبب ماس كهربائي.