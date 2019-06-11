مذكرة لرئيس مجلس النواب لتأجيل مناقشة قانون الإيجارات غير السكنية

تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجارات للوحدات غير السكنية والمقدم من الحكومة.

وذلك بعد أن قامت لجنة الإسكان بالبرلمان والمعنية بمناقشة مشروع القانون بتعديل الصياغة ليشمل الأشخاص الاعتباريين والعامة.

وتنشر "الوطن" نص المذكرة المقدمة والتي تضمنت المطالبة بتقديم دراسة للأثر التشريعي لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

يشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب كانت قد وافقت في اجتماعها اليوم على مشروع القانون مع حذف كلمة "الأشخاص الاعتبارية" حتى يكون التطبيق على جميع الأشخاص فيما يخص الأماكن غير السكنية فقط، وتم التصويت على مشروع القانون بالنسبة للشخصيات الاعتبارية وغير الاعتبارية للغرض غير السكني.