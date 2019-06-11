"بلتون": الجنيه مستمر في التحسن أمام الدولار حتى منتصف 2020

توقع بنك الاستثمار "بلتون"، استمرار وتيرة تحسن الجنيه أمام الدولار حتى منتصف العام المقبل.

وأوضح فى مذكرة بحثية حديثة له، أن التحسّن في قيمة الجنيه مقابل الدولار يرجع إلى الكثير من العوامل، منها تحقيق صافي الميزان التجاري البترولي فائضا قبل الوقت المتوقع، وتحسن عائدات قطاع السياحة وارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك مع استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة.

وأشار إلى أن انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018 - 2019، مقابل 2.4% في العام السابق، مع استمرار تحسن قطاع السياحة يوفر دعما آخر.