قالت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث ببنك الاستثمار "إتش سي"، إن التحسّن في قيمة الجنيه المصري جاء لعدة أسباب، منها تحسّن عائدات مصر من الموارد الدولارية كصادرات الغاز والسياحة، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وتابعت: "إلى جانب ذلك، هناك عوامل خارجية منها تحول الأسواق الناشئة لتصبح وجهة استثمارية بعد تلاشى الأثر السلبي للسياسة النقدية الأمريكية جراء قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة على الدولار الأمريكي، بعد تخفيض احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار من 3 مرات إلى مرتين خلال 2019، وهو ما من شأنه رفع سقف المحللين لتأكيد زيادة الاستثمار في أدوات الدين الخاصة بالأسواق الناشئة خلال العام الحالي".

وتوقعت "سعادة" استمرار وتيرة ارتفاع الجنيه مقابل الدولار حتى الربع الأول من 2020 على أقل تقدير، خاصة أن الفترة من يونيو إلى سبتمبر تتزامن مع فترة وصول المصريين العاملين بالخارج، مما يعنى ارتفاع إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وهو ما من شأنه أن يساهم في استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.