تجمعت كميات من المياه ببعض الشوارع المنحفضة المنسوب بمحافظة أسيوط، إثر كسر مفاجئ في ماسورة مياه بالطريق الدائري في منطقة المعلمين.

وتلقى المحافظ إخطارا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بورود بلاغ من حي غرب مدينة أسيوط، عن وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 800 مم (GRB) بالطريق الدائري في منطقة المعلمين أمام حديقة الإيمان، والمغذي لمنطقة غرب أسيوط.

وأُبلغت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للقيام بعملية الإصلاح وتشغيل البدائل.

وتوجه المحافظ إلى موقع كسر الماسورة لمتابعة عملية الإصلاح وشفط المياه من الشوارع المتأثرة، وتهيئتها أمام حركة المواطنين، حيث جرى الدفع بأكثر من 5 طلمبات لشفط المياه، و10 سيارات كسح تابعة لمشروع الإنقاذ السريع التابع للمحافظة، بالإضافة إلى سيارات شركة المياه والحماية المدنية ومهمات السلامة والصحة المهنية.

وتابع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أعمال إصلاح الماسورة، حيث رافقه اللواء زكريا صالح حكمدار أسيوط، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد البشير رئيس حي غرب، ومسئولي إدارات المرور والحماية المدنية ومشروع الانقاذ السريع التابع للمحافظة، والحملة الميكانيكية بحي غرب.

ووجه المحافظ، مسئولي شركة المياه بسرعة إصلاح ماسورة المياه في أسرع وقت ممكن، ورفع التراكمات المتجمعة من المياه في الشوارع الجانبية، وتوفير سيارات "فناطيس مياه نقية" لسكان المنطقة حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله.

وأصدر تعليماته إلى مسئولي إدارة المرور بإجراء التعديلات اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة.

كما وجه مسئولي حي غرب، بتوفير لودر وسيارتي نقل لإزالة مخلفات الحفر.