عدد الوطن غدا الأربعاء

تقرا في عدد «الوطن» الصادر غدا الأربعاء.. «مدبولي»: حملات لضبط الأسواق.. وقوافل لتوفير الخضروات واللحوم في الصعيد.. رئيس الوزراء لـ«التجار»: «لن نسمح بالتلاعب».. ويناقش استغلال أراضي الساحل الشمالي مع 4 وزراء

كما تقرأ.. الدولار يترنح.. والأسواق تترقب.. الجنيه يربح 117 قرشا منذ بداية العام.. وتحويلات العاملين وإيرادات القناة والسياحة والاستثمارات السبب.. مصرفيون: تجاوزنا أزمة الاقتصاديات الناشئة والإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها

وتقرأ في الرياضة.. المنتخب ينتظر قدوم «صلاح» للمعسكر اليوم.. و«دونجا» يهدد «النني وحامد».. وجلسة «تطييب خواطر» مع «أبوجبل وأبوالفتوح» بعد الخروج من القائمة النهائية