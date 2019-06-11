أعلن العميد أحمد زهرة، مراقب عام الشواطئ بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، عن طرح 130 كابينة من أصل 430 كابينة من كبائن شاطئ "ستانلي" شرق الإسكندرية، للمزايدة العلانية، حيث جرى تقديم طلب إلى محافظ الإقليم الدكتور عبد العزيز قنصوة، لتحديد موعد لبدء المزايدة.

وأضاف "زهرة" في تصريحات لـ"الوطن"، أن المزايدة تأتي بنظام حق الانتفاع للمستأجر لمدة 3 سنوات، وفقا وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، لأعلى سعر يمكن تحقيقه خلال المزايدة، لافتاً إلى أن الإدارة حددت قيمة التأمين المؤقت لكل كابينة 2000 جنيه، تُدفع قبل موعد المزايدة، بالإضافة إلى مبلغ 200 جنيه قيمة الحصول على كراسة الشروط.

وأوضح أن قيمة التأمين المؤقت يمكن سدادها نقدا أو من خلال تقديم شيك مصرفي، فضلاً عن أن كراسة الشروط متوفرة للبيع بمقر إدارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أن الـ300 كابينة المتبقية من أصل الـ430، تم تأجيرهم بالكامل، وجميعهم شاغلين، عدا الـ130 كابينة المقرر طرحها للمزايدة.

وأشار إلى أن كل كبينة على حدا، يحدد لها رقما، وسعرا مخفيا في مظروف مغلق، ويُسأل حضور المزايدة عن من يريد بدء المزايدة على الكبائن بالترتيب التسلسلي.

وتقع كبائن ستانلي أمام كوبري ستانلي مباشرة، وتحمل شكلا نصف دائري، وطورت مؤخرا من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، على أن تكون أكبر عملية تطوير مرت بها الكبائن منذ إنشائها في عام 1932.

وشملت عملية ترميم الكبائن هدم الأجزاء الآيلة للسقوط منها، وإصلاح شبكة الصرف الصحي بالكامل، وإنشاء دورات مياه بالطابق الأرضي، وتغيير الواجهات بشكل راعى البعد التراثي للموقع.