قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الثلاثاء كانت ذروة ارتفاع درجات الحرارة حيث وصلت لـ37 درجة مئوية، وسيشهد الطقس بداية من الغد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، فستصل لـ35 الأربعاء، و34 درجة مئوية الخميس، و33 درجة مئوية الجمعة.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن درجات الحرارة ليست عالية بدرجة كبيرة ولكن نسبة الرطوبة العالية هي ما يزيد من شعور المواطن بالحر.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن سيكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق وخاصة القريبة من المسطحات المائية.