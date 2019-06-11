علق الإعلامي أحمد موسى، على قضاء محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، عطلته في الجونة، والتقاطه بعض الصور التي أثارت جدلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال "موسى" خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على صورته مع سمكة كبيرة اصطادها: "صلاح صياد وبيسجل أهداف، ومحتاجين تسجيل أهداف في بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "بطلوا قر عليه، في كل حاجة بيعملها، سيبوا صلاح في حاجة، وحتى لما اتصور مع أمينة خليل قريتوا عليه".