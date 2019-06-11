زوج "طبيبة الساحل" يكشف سبب وفاتها فجأة بعد تخديرها 3 حالات

قال ماركو فاروق زوج الدكتورة مارجريت نبيل، التي توفيت أثناء عملها بمستشفى الساحل، أن زوجته كانت بحالة صحية جيدة قبل ذهابها للمستشفى لكن بسبب بذل مجهود كبير شعرت بهبوط ودوار دفعها إلى دخول الحمام الذي سقطت فيه مغشياً عليها، ما تسبب في إصابتها برأسها ووفاتها في الحال.

كانت حالة من الحزن خيَّمت على كل العاملين بمستشفى الساحل التعليمى، إثر وفاة الدكتورة مارجريت نبيل التي تبلغ من العمر 35 عاما بعد تخديرها لـ3 حالات، وأثار حالة من الدهشة والاستنكار من قبل طاقم التمريض بعد سقوطها فجأة دون أي إنذار.

وتابع لـ"الوطن"، قائلاً بنبرة حزينة: "مكانتش بتشتكي من حاجة، كانت بتشوف شغلها على أكمل وجه، وخدرت 3 حالات قبل ما تتعب وتتدخل الحمام، ولما وقعت على الأرض اتخبطت في دماغها واتوفت"، موضحاً أنه علم بذلك الخبر المشؤوم من خلال زملائه بالمستشفى، حيث تم استدعائه لرؤيتها لكنها توفت في الحال، وفقاً لكلامه.

ويوضح "ماركو" الذي يعمل طبيب جراح بنفس المستشفى، أن أسرتها لم تتمكن من حضور دفنتها بسبب سفرهم خارج مصر، وأنه من المفترض عودتهم صباح غدا لأخذ عزائها.

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