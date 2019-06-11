أوضح محمد نجم الخبير الاقتصادي، الأسباب الرئيسية وراء انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك، حيث ذكر أن ارتفاع قيمة العائدات من السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية وراء هذا الانخفاض، مؤكدًا أن انخفاض سعر صرف الدولار وزيادة طبقا لقانون العرض والطلب.

وأضاف "نجم"، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن ارتفاع قيمة العائدات من السياحة إلى أكثر 10 مليارات دولارات بعدما كانت 4 مليارات فقط عقب سقوط الطائرة الروسية وراء انخفاض سعر الدولار بالأسواق المصرية.

وأكد أن تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت لـ 27 مليار دولار بجانب ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية من ملياري دولار منذ 5 سنوات إلى 8 مليار دولار حاليًا ساعدت على زيادة المعروض من الدولار، ومن ثم انخفاض سعر الصرف بجانب ارتفاع دخل قناة السويس.