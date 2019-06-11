قالت الفنانة أمينة خليل، أنها لم تتردد للحظات في اختيار دورها بمسلسل "قابيل" والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

وأضافت "خليل"، خلال استضافتها ببرنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنها تأثرت بالدور الذي قامت بتمثيله في مجريات أحداث المسلسل، موضحه أنها كانت تسعى للبحث عن المغامرة من خلال دورها في "قابيل" غير أن هناك الكثير من المشاهدين يشعرون بصدمه في الممثل بسبب الشخصية التي قام بتجسيدها في العمل الفني.

مسلسل "قابيل" عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، والعمل من بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، أمينة خليل، علي الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين، فاطمة ناصر، عارفة عبد الرسول، وتأليف كريم يوسف، وأشرف نصر، وإخراج كريم الشناوي.