انتهى منذ قليل، عزاء والدة الفنان حجاج عبد العظيم، والمقام فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وكان أول الحضور نقيب الفنانين أشرف زكي والفنان إيهاب فهمي.

كما حرص على تقدم واجب العزاء الفنان فاروق الفيشاوى والفنان كمال أبو رية إضافة إلى أحمد بدير ومحمد الصاوي وصلاح عبد الله ودنيا عبد العزيز والمخرج محمد النقلي وشريف باهر وهاني مهنا والمخرج أحمد البدرى.

وتوفيت والدة حجاج عبد العظيم يوم السبت الماضى وتم تشييع جنازتها بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية وخرج جثمانها من مسجد ناجي بمنطقة الدخيلة ليواري جثمانها الثرى في مقابر العائلة بذات المنطقة القريبة من سواحل الإسكندرية.

يذكر أن الفنان حجاج عبد العظيم خاض سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "البرنسيسة بيسة" مع مى عز الدين وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى وشارك فى بطولته بوسى وأمير المصرى ومحمد أنور وايمان السيد وسامى مغاورى.