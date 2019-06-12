استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، في لقاء بحثا فيه العديد من القضايا والمشكلات، والتي يأتي على رأسها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد السيسي، خلال اللقاء، أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية، من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعاً جديداً على دول المنطقة وشعوبها، ويفتح آفاقاً جديدة للبناء والتنمية والاستقرار، ويقوض الفكر المتطرف الذى يفرز العنف والإرهاب.

ثوابت السياسة المصرية بالتفاعل الإيجابي مع جميع الدول سواء بالجوار الإقليمي أو على مستوى العالم وفق إطار راسخ وثابت قوامه الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة للبناء والتعمير والتنمية من اجل الشعوب والأجيال القادمة، أمر في غاية الأهمية حرص السيسي كذلك على التأكيد عليها خلال اللقاء.

وأضاف الرئيس خلال اللقاء أن "جهود مصر للتعامل مع مختلف أزمات المنطقة تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية لتلك الأزمات، ودعم المؤسسات الوطنية للدول للتصدي للعناصر والتنظيمات الإرهابية الهدامة التي تسعى إلى اهدار مفهوم الدولة الوطنية ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار، واستنفاذاً لموارد الدول ومقدرات شعوبها، وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء ذلك الخطر المتنامي في المنطقة".

الكونجرس اليهودي العالمي وفقًا لموقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، يهدف إلى تمثيل الجاليات ذات العضوية في المؤتمر اليهودي العالمي والعمل من أجلها، تجاهالحكومات والسلطات والمنظمات المحلية والدولية.

اللوبي اليهودي في العالم يمتلك العديد من الأذرع الإعلامية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حسب الدكتور خالد سعيد، خبير الشئون الفلسطينية والإسرائيلية، لافتًا إلى أن الكونجرس اليهودي العالمي واحد من أهم الأذرع السياسية للوبي في العالم.

سعيد أضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن لقاء الرئيس السيسي برئيس الكونجرس دليل على ثقل الدور المصري في المنطقة، وأهمية دورها الكبير في الصراع الفلسلطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الكونجرس اليهودي العالمي له ثقل كبير لدى صناع القرار في إسرائيل.

أهمية اللقاء تأتي في توقيته، حيث أنه يتبقى أسبوعان فقط على مؤتمر البحرين، والذي سيناقش الوضع الفلسطيني الراهن، حسب خبير الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكدًا أن الرسائل التي أكدها السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي في غاية القوة والأهمية، وعلى رأسها التمسك بالثوابت المصرية والعربية في عروبة القدس.