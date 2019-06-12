حي العمرانية يستكمل رصف شارع ترسا لتخفيف الأحمال المرورية عن الهرم

يستكمل حي العمرانية برئاسة المهندس طه عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس الحي والفريق المعاون له أعمال رصف شارع ترسا بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

وبدأ حي العمرانية في رصف شارع ترسا "بديل شارع الهرم" وتنفيذ الإزالات وحالات التعدي على الشارع وتم تقسيم المشروع إلى 4 قطاعات أولها بطول 200 متر وتم تنفيذه ورصفه والثانى بطول 2 كيلومتر وتم إزالة الإشغالات وجارٍ الرصف للقطاعين الثالث والرابع.

وتشرف الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع المحافظة على أعمال تطوير ورصف شارع ترسا لتخفيف الأحمال المرورية والسيارات عن شارع الهرم لأنه يعد من أحد المحاور المرورية الموازية له وسيتم إجراء أعمال الإصلاحات من تقاطعه مع شارع المريوطية وحتى شارع المحولات.