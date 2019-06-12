حملة لتنفيذ 14 قرار إزالة بنطاق حي النزهة بالقاهرة

شن حي النزهة بمحافظة القاهرة، بقيادة اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة مكبرة مسائية، لتنفيذ 14 قرار إزالة، وفق تعليمات المحافظ، ومتابعة نائبه للمنطقة الشرقية.

جاء ذلك، بالتنسيق مع قسم شرطة النزهة وإدارات الإسكان والمحلات والإشغالات ومسؤولي المربعات ومسؤول الإزالات بالحي.

وقال رئيس حي النزهة لـ "الوطن"، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ تسعة قرارات إزالة بشوارع عبدالحميد نويره، وجسر السويس، وهارون الرشيد، وإسماعيل كمال، والمنطقة الثالثة مساكن مصر التعمير.

وأضاف "عقل" أنه جرى التوجه لتنفيذ خمسة قرارات إزالة أخرى، وتبين عدم إمكانية التنفيذ لاعتبارات منها أن الموقع مأهول بالسكان أو جار تسوية المخالفة وهي في شوارع "علي إبراهيم رامز، وعمار بن ياسر، وأحمد فهيم بيومي"، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.