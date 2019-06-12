الكويت تسجل أعلى معدل للأحمال الكهربائية في تاريخها بسبب الحر

سجلت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، الثلاثاء، أعلى معدل للأحمال الكهربائية في تاريخ البلاد، بـ 360ر14 ميجاوات، للارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بوشهري، ، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن معدل الحمل الكهربائي خلال يوم الثلاثاء جاء بزيادة قدرها 5ر3% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف "هذا متوقع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واحتياج المستهلكين لاستخدام أجهزة التكييف في المنازل وجميع مرافق الدولة"، بحسب "سكاي نيوز".

وشدد "بوشهري"، على أن هذه الزيادة القياسية في معدل استهلاك الكهرباء لا تشكل خطرًا إذ أن الشبكة الكهربائية في الكويت مستقلة، موضحًا أن "قدرة الكويت على إنتاج الطاقة المركبة في جميع المحطات تصل إلى 18 ألف ميجاوات".

وتابع قائلا إن "الكويت تمتلك فائض كهربائي، وإنتاج الكهرباء يغطي الاستهلاك"، داعيًا جميع المستهلكين إلى "الاستمتاع بالخدمة بقدر الاحتياج الحقيقي من خلال الترشيد".