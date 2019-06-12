نائبة تطالب الحكومة بسرعة إصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية

طالبت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة تفعيل توصيات القيادة السياسية بإنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية.

وقالت "أبو السعد"، "الوطن"، إنَّ إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم المرأة من الأمور المهمة والتي تتطلب سرعة في إنجازه لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وأقراره.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنَّه رغم وجود وسائل للحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للنساء في مصر؛ الإ أن تزايد عدد النساء المعيلات لأسرهنّ في كثير من المحافظات يؤكد أهمية وجود استراتيجية قومية لمساعدة السيدات باعتبارهنّ عائلات لذويهم.

وشددت "أبو السعد"، على ضرورة عرض مشروع قانون صندوق دعم المراة المصرية على كل من المجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة لأخذ رأيهما.

كما طالبت النائبة، بوضع استراتيجية قومية لتدريب النساء في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة للقيام بإدارة مشروعاتهن بنجاح، موضحة أنَّ "هذا الأمر سيسهم في خلق مجتمع صناعي داخل كل قرية ومدبنة بالمحافظات المصرية المختلفة".

يُشار إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بإنشاء صندوق باسم المرأة المصرية على غرار الشهداء وذوي الإعاقة، وذلك خلال احتفالية "يوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية"، في 30 من مارس الماضي، الحكومة المصرية لتفعيل الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة وتقديم المزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح للمرأة فرصًا للعمل، وضرورة دراسة الحكومة تعديل قانون الخدمة العامة ليكون تدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.