أبوالغيط يشارك في الاجتماع الوزاري للأمم المتحدة

يغادر السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي تنظمه الأمم المتحدة، عن سبل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية.

وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنّ مشاركة أبوالغيط في الاجتماع تأتي في سياق التشاور والتنسيق الموسع الذي يقيمه مجلس الأمن مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المختلفة، بهدف علاقة تكاملية بين المجلس والمنظمات، بما يعزز فعالية الجهود الدولية والإقليمية لصون السلم والأمن في مناطق العالم المختلفة وفق الإطار العام الذي ينظمه ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنّ الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، الذي ينعقد غدا الخميس في مقر الأمم المتحدة، يأتي بناء على مبادرة تقدمت بها الكويت، بصفتها العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، والتي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر يونيو الجاري، إذ يترأس الاجتماع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت، ويشارك فيه إلى جانب أبوالغيط، السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ووزراء خارجية وكبار مسؤولي الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ أبوالغيط سيلقي بيانا شاملا أمام المجلس يستعرض فيه رؤيته بشأن سبل تسوية الأزمات التي تعصف ببعض الدول العربية، ومعالجة التحديات الأمنية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا، أو تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في الصومال وتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، أو فيما يخص مواجهة ممارسات إيران التخريبية في المنطقة والتدخلات الإقليمية الأخرى في الشئون الداخلية للدول العربية، إلى جانب تأكيد مركزية المكانة التي تشغلها القضية الفلسطينية بالنسبة للجامعة وسائر الدول والشعوب العربية، والحاجة لأنّ يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته لإنفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتوصل إلى حل شامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين الذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح عفيفي أنّ الرسالة الأساسية التي سيوجهها الأمين العام إلى المجلس، تتمثل في أنّ المعالجة الناجحة لمجمل هذه التحديات تستوجب الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون المشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، وإقامة شراكة تكاملية وموسعة بين المنظمتين، على نحو يقود إلى فهم موحد لأسباب اندلاع أو استمرار هذه الأزمات، ويفضي إلى عمل متناسق بين المنظمتين لتسويتها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّه من المنتظر أنّ يطرح أبوالغيط في هذا الصدد جملة من المقترحات التي ترمي إلى تعزيز العلاقة التعاونية التي تنشدها الجامعة مع مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة ككل، لتطوير الآليات المؤسسية لتبادل المعلومات بين الجانبين، وتكثيف التنسيق والأنشطة المشتركة بين الجامعة ومبعوثي وممثلي الأمم المتحدة إلى مناطق الأزمات العربية، والارتكان على منصة التعاون العريضة التي توفرها اتفاقية التعاون المبرمة بين الأمم المتحدة والجامعة وبروتوكول تحديث أحكامها الموقع في عام 2016، وتوسيع رقعة العمل المشترك بين الجامعة والأمم المتحدة ليمتد ويشمل مراحل الإنذار المبكر والوساطة والمساعي الحميدة والعمل الوقائي وتسوية النزاعات وبناء السلام بعد انتهاء الصراع.

من ناحية أخرى، من المقرر أنّ يعقد أبوالغيط خلال وجوده في نيويورك جلسة مباحثات موسعة مع سكرتير عام الأمم المتحدة، ينتظر أنّ تشهد تناول الجهود الدولية والعربية القائمة لتسوية أزمات المنطقة وسبل الدفع بأجندة التعاون المشتركة بين الجامعة والأمم المتحدة في شتى ميادين الاهتمامات المشتركة للمنظمتين، كما يلتقي أبوالغيط عددا من وزراء الخارجية وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ويعقد أيضا اجتماعا مع سفراء المجموعة العربية في الأمم المتحدة.