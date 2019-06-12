شنت إدارة التموين بمركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، حملة رقابية موسعة استهدفت الأسواق والمحال التجارية.

وأكد اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أن الحملة الشاملة تهدف إلى ضبط الأسواق وتوفير السلع ومتابعة المخابز.

وأعلن أن الحملة منذ إطلاقها نجحت في تحرير 4 محاضر هي، عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة موازين لمطحن دقيق، وذلك داخل نطاق المدينة القديمة والجديدة، كما تم تحرير 4 محاضر، بقرية التقدم والأمل، وتحرير 5 محاضر منها 2 عدم إعلان عن الأسعار، و3 محاضر لمخابز، بسبب عدم مطابقة مواصفات ونقص موازين وإغلاق.