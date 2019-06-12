كشف الدكتور يوسف زيدان، عن القائمة القصيرة للجائزة التي تحمل اسمه والمخصصة لإبداعات الشباب العربي، وقيمتها 100 ألف جنيه مصري، والتي يقدمها منتدى يوسف زيدان ببيروت، حيث سيعلن المنتدى اسم الفائز بالجائزة في سبتمبر المقبل.

وأضاف "زيدان" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الأعمال الإبداعية التي تقدّم بها مؤلفوها لنيل جائزة يوسف زيدان لإبداعات الشباب العربي بلغت خمسين عملاً ما بين الروايات والمجموعات القصصية ودواوين الشعر، ومعظمها جاء جيداً ويستحق التقدير".

وأضاف: "وقد انتهت لجنة التصفية واختيار الأعمال الخمسة الأفضل، والتي سيُعلن في نهاية الشهر القادم عن العمل الفائز منها، ويتسلم صاحبها جائزة قدرها مائة ألف جنيه مصري، مقدمة من منتدي يوسف زيدان للثقافة العربية ببيروت، في منتصف شهر سبتمبر القادم، في القاهرة".

وتابع "زيدان": "وتصل اليوم من بيروت إلى القاهرة، أمين عام المنتدى السيدة آسية قاسم لتنسيق أعمال احتفالية تسليم الجائزة في الموعد المذكور".

وقال "زيدان" إن الأعمال الخمسة التي سيُختار منها الفائز بالجائزة، هي: جئتُك بالحب (رواية) تيسير النجار، غربة الصوفي (ديوان شعر) محمد الطماوي، ضمير مستتر (رواية) رِهام غريب ، يخرج مرتجفاً من أعماقه (ديوان شعر) آلاء حسانين ، بنات الباشا (رواية) نورا ناجي.