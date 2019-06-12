أشاد عادل عامر نائب القناطر الخيرية، باستجابة الحكومة السريعة لمطلبه الخاص بشباب وأهالي قرية البرادعة، التي عانت سنوات طويلة لعدم وجود مركز شباب بها لممارسة الأنشطة الرياضية، في الوقت الذي حصلت فيه القرية على كأس المحافظ قبل عيد الفطر، من غير أنّ تملك مركز شباب.

وأضاف النائب أنّ الحكومة بلورت الملف الورقي إلى حقيقة فعلية على أرض الواقع، وبالفعل شكلت لجنة عليا من وزارات "الداخلية، التنمية المحلية، الشباب، ومحافظة القليوبية"، وسلّمت قطعة أرض مساحتها 3000 متر مربع من أملاك الأوقاف لوزارة الشباب والرياضة لإنشاء مركز شباب ورياضة لأهالي القرية، لممارسة جميع الأنشطة الرياضية وتحقيق حلم شباب القرية الذي طال انتظاره سنوات طويلة.

وقال عامر إنّ البداية الحقيقية للخطى الثابتة في يناير 2018 ونزول أول لجنة لأرض الأوقاف بمدخل قرية البرادعة، بحضور جميع الجهات المعنية من أملاك الدولة والزراعة والأوقاف والشباب والرياضة، موضحا أنّه استطاع خلق حراك مجتمعي ومشاركة شعبية، لتحقيق الهدف الذي ظل حلم يراود أجيال وراء أجيال خلال أكثر من ربع قرن، وفي وقت قياسي توّحد أهالي البرادعة وتم جمع قيمة الأرض، وبنشاطه المعهود أنهى جميع الإجراءات والموافقات الوزارية.

وأكد النائب أنّ الحكومة أدخلت الفرحة والسعادة على قرية البرادعة لتحقيق الحلم المنشود الذي فقدوا الأمل في تحقيقه، بعد عام ونصف العام من السعي والنضال لرجال وشباب البرادعة.