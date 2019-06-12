أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن (القاهرة – الإسكندرية – البحر الأحمر – الجيزة – البحيرة – القليوبية) عن تحقيق النتائج الآتية:

ضبط (عاطلين سبق إتهامها فى 4 قضايا متنوعة) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ، حال تواجدهما بذات الدائرة.. وبحوزتهما (10طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول).

ضبط (عاطل – " سبق إتهامه فى 6 قضايا متنوعة") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، حال تواجده بذات الدائرة.. وبحوزته (50 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطل - "سبق إتهامه فى 16 قضية متنوعة ") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، حال تواجده بذات الدائرة.. وبحوزته (170جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطل) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية ، وذلك فى كمين أعد لضبطه بذات الدائرة.. وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (أحد الطرود) وارد من إحدى الدول الأجنبية لصالح شركة كائنة بالمنطقة الحرة مشموله المستندى "أدوية لمرضى القلب مختلفة الأنواع" عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.. والذى بفحصه تبين أنه يحتوى على كمية من العقاقير المخدرة .. عبارة عن (394 شريط لعقار السابكسون المخدر بإجمالى 2758 قرص) مخبأة داخل علب أدوية مختلفة الأنواع لمرضى القلب.

ضبط (عاطل) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، فى كمين أعد لضبطه بذات الدائرة.. وبحوزته (2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (عاطل) لقيامه بالإتجار فى العقاقير المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة ثانٍ الغردقة بالبحر الأحمر ، حال تواجده بذات الدائرة.. وبحوزته (300 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطل – " سبق إتهامه فى قضية مخدرات") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، حال تواجده بذات الدائرة.. وبحوزته (50 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطل - سبق إتهامه فى 12قضية متنوعة ) لقيامه بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة ، تم إعداد كمين لضبطه بذات الدائرة حال إستقلاله سيارة ملاكى ، وبحوزته (350 جرام لمخدر الآيس– 49 قرص مخدر "كبتاجون" – طبنجة صوت "معدلة" و 6 طلقات صوت - مبلغ مالى – عدد (2) هاتف محمول – ميزان).

ضبط (عاطل ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة ، حال تواجده بذات الدائرة.. وبحوزته (13 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطلين – " سبق إتهامهما فى 4 قضايا متنوعة") لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ، حال تواجدهما بذات الدائرة.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 فرد خرطوش عيار 12 مم ، و 4 طلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.