فتحت جامعة بدر بالقاهرة، باب التسجيل للقبول في العام الدراسي الجديد 2019 - 2020 أمام الطلبة المصريين والعرب والأجانب الناجحين في الثانوية العامة، العام الجاري والعام السابق للالتحاق في كلياتها التسعه الحالية، وهي: "كليات طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والهندسة، والفنون السينمائية والمسرحية، واللغات والترجمة، والفنون التطبيقية، وإدارة الأعمال.

وصرح الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، بأن الجامعة تقبل طلبات الالتحاق أيضا من الطلبة المصريين الدارسين في الثانوية العامة حاليا لحين صدور نتيجة الثانوية العامة.

وقال "كمال"، إن الطالب الذي ستنطبق عليه شروط القبول بالجامعة عليه استيفاء كل مستندات القبول بالتنسيق بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، مبينا أنه يشترط للالتحاق بالجامعة حصول الطالب على المجموع المعتمد من الجامعة لكل كلية، واستيفائه للمستندات المطلوبة للقبول، واجتيازه لكل من اختبارات تحديد المستوى للغه الاجنبية، واختبار القدرات بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول فيها اجتياز اختبارات القدرات ومنها كلية الفنون التطبيقية والفنون السينمائية والتمريض، وكذا اجتيازه اختبار الكشف الطبي.

جدير بالذكر، تتضمن المستندات المطلوبة للتقدم للتسجيل بالجامعة صورة ضوئية من الثانوية العامة وما يعادلها، صورة ضوئية من شهادة الميلاد، صورة ضوئية من البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.

أما المستندات المطلوبة، بعد القبول بالتنسيق بالجامعة فتشمل أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادبها موثقة من الخارجية المصرية، أصل شهادة الميلاد، 6 صور 4*6 خلفية بيضاء، صورة ضوئية من البطاقة الشخصية، صورة ضوئية من البطاقة الشخصية لولي الأمر "الأب أو الأم"، نموذج 6 جند التجنيدي للطلاب الذكور.

وبالنسبة للطلاب المسجلين بجامعات أخرى، يجب إحضار خطاب سحب بالإضافة إلى بيان حالة موضح فيه موقف الطالب من التجنيد، شهادة حسن سير وسلوك للطلاب المحولين من جامعات أخرى.