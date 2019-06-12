تفقد اللواء مصطفى فريد مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، اليوم، عددا من لجان الثانوية العامة للاطمئنان على تأمينها بشكل جيد، حيث تفقدا محيط لجان الثانوية بمركز ومدينة بيلا.

وتفقد مدير الأمن ومدير البحث الجنائي تأمين محيط عدد من المدارس بمدينة بيلا، واطمئن على توفير الهدوء للطلاب الذين يؤدون امتحان اللغة الجنبية الأولى.

ووجه بتشديد الجهود واليقظة التامة للضباط والقوات، مشددا على عدم التدخل في سير الامتحانات إلا بناء على استدعاء من رئيس اللجنة حال وجود أزمات.

وشدد على القوات المكلفة بتأمين اللجان باليقظة التامة، ومنع اصطفاف السيارات والدرجات الهوائية بالقرب من محيط اللجان، مؤكدا على تطبيق القانون على الجميع، وعدم التدخل في سير الامتحانات إلا بناء على استدعاء من رئيس اللجنة حال وجود أزمات.

ويؤدى الطلاب إمتحاناتهم بـ 69 لجنة موزعة على مستوى المحافظة، حيث يؤدي 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، الامتحان.

وشهد محيط مدارس اللجان حالة استنفار أمني مكثف، حيث أغلقت قوات الأمن جميع الشوارع المؤدية للمدارس وفرضت كردونات أمنية بمحيط كل مدرسة لمنع تسريب أوراق الامتحانات أو تداولها من خلال الطلاب وأولياء الأمور في المدارس، كما تقوم القوات بتفتيش ذاتي مكثف لكل طالب قبل دخوله اللجنة.