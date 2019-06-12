عضو "الاستشاري الأفريقي": منتدى مكافحة الفساد فرصة لتبادل الخبرات

وجهت المستشارة أمال عمار عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي، بالنيابة عن رئيس المجلس الاستشارى لمكافحة الفساد، الذي حالت ظروفة الصحية عن حضور منتدى مكافحة الفساد، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافته المنتدى الذي يجمع العاملين بمكافحة الفساد في القارة الأفريقية، لتبادل التجارب والخبرات للقضاء على الفساد.

وتابعت عضو المجلس الاستشاري الأفريقي، خلال كلمتها، "نؤمن جميعًا أن الفساد آفة القارة، لهذا جرى اعتماد الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد، لموجهة آثار الفساد على التمنية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا، في اعتراف واضح لقادة القارة أن الفساد يعرقل التنيمة في أفريقيا بشكل كبير".

وتابعت "عمار"، أنَّ أتفاقية مكافحة الفساد وقعت عليها 49 دولة أفريقية وصدّق عليها 40 دولة؛ تمثل 70% من إجمالي إعضاء الاتحاد الأفريقي.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين.

ويُعقد المنتدى بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير العام الماضي 2018 خلال مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك حسبما أوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويمثل المنتدى ملتقى مستدامًا للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد؛ تفعيلًا للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال.