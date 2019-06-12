قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه جرى سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه، باعتباره أحد أبزر العقبات الحقيقية لتنمية المستدامة المنشودة، فضلًا عن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف السيسي خلال كلمته في المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، أنّ الجهود المصرية المبذولة في هذا السياق، لم تنعزل عن الجهود الدولية في مكافحة الظاهرة، إذ تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقًا لأعلى المتطلبات، كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والعربية والدولية ذات الصلة.

وتابع السيسي أن آخر الاتفاقيات، اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، التي تعد الوثيقة الأساسية في القارة الأفريقية، في مكافحة الفساد، واتخذت الدولة إجراءات إصلاح تشريعي تتوافق مع أحكام الاتفاقية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين.

ويُعقد المنتدى بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير العام الماضي 2018 خلال مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك حسبما أوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويمثل المنتدى ملتقى مستدامًا للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد؛ تفعيلًا للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال.