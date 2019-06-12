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انطلاق منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

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المشدد 5 سنوات لـ6 بتهمة ترويع المواطنين بالمولوتوف والأسلحة

المشدد 5 سنوات لـ6 بتهمة ترويع المواطنين بالمولوتوف والأسلحة

سعادة بين الطلاب لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية في سوهاج

سعادة بين الطلاب لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية في سوهاج

تكريم المتميزين في "حصالة" لتشجيع القراءة بـ"أحمد بهاء الدين" بأسيوط

تكريم المتميزين في "حصالة" لتشجيع القراءة بـ"أحمد بهاء الدين" بأسيوط

ضبط 19 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 19 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 30 مخالفة بمياه الشرب في قنا

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