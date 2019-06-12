في إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية بمحافظات مصر المختلفة وذلك ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة

وإستكمالاً للتوسعات التى تقوم بها الشركة المصرية لنقل الكهرباءوالحفاظ على جودة التغذية وإستمراريتها وتماشياً مع سياسة وزارة الكهرباء لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية وإستخدام أحدث الأساليب لأعمال الصيانة للخطوط ذات الجهدين الفائق والعالى ، وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة الخدمات البترولية الجويةPAS للقيام بأعمال غسيل الأبراج والخطوط ذات الجهد الفائق وذلك بإستخدام الطائرات الهليكوبتر ،

أوضحت مشالى أنه تم التعاقد مع الشركة لمدة عام قابلة للتجديد بموافقة الطرفين ، وبلغت قيمة العقد حوالى 36 مليون جنيه مصرى .

وأضافت مشالى أن العقد يتضمن تنفيذ أعمال غسيل عازلات الأبراج والخطوط جهد 500 ك.ف بإستخدام الطائرات الهليكوبتر وبإستخدام أحدت الوسائل لغسيل الأبراج وصيانتها دون قطع التغذية الكهربائية عن المشتركين ،

وأكدت على أن القائمين على عملية غسيل الأبراج والخطوط هم طيارين مصريين مما يساعد على توطين مثل هذا النوع من الخدمات داخل جمهورية مصر العربية .