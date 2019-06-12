أصيب 4 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر سقوط شرفتي عقار، بالطابق الأول والثاني، من عقار قديم بمنطقة مينا البصل، غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بسقوط شرفتين من العقار رقم 60 بشارع حافظ حسنين، بدائرة القسم، ووجود مصابين.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة مينا البصل، وبرفتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم والإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن العقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، بناء قديم، أسقف حاملة ومأهول بالسكان، وسقوط شرفتي الطابق الثاني على الأول.

وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من "محمد. أ. أ"، 57 سنة، و"رشا. م. ن"، 16 سنة، و"منصورة. ع. ع"، 6 سنوات، و"غنية. أ. إ"، بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم، وجري نقلهم إلى مستشفى الأميري الجامعي لتلقيهم العلاج اللازم.

أخطرت النيابة العامة، وحرر المحضر رقم 2852 لسنة 2019 إداري مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال اللواء هشام كمال رئيس حي غرب فى الإسكندرية، إنه تلقى بلاغًا من غرفة عمليات الحي، يفيد بانهيار شرفتي العقار المشار إلية، مؤكدًا أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 167 لسنة 2018 ولم ينفذ وحرر محضر بعدم تنفيذ الملاك القرار.

وأضاف "كمال"، لـ"الوطن"، أنه تم إزالة شرفة الطابق الأول كاملًا، اليوم، نظرًا لخطورتها الداهمة على حياة المارة بالطريق العام، مؤكدًا أنه جاري إعداد تقرير من الاستشاري الهندسي للإفادة بحالة العقار لصدور قرار ترميم جديد أو هدم، مشيرًا إلى أنه تم وضع حواجز حديدية حول العقار للحفاظ على حياة المواطنين.