"عصر جديد"، الأغنية الرسمية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، المنعقد بشرم الشيخ على مدار يومين، أخرجتها بتول عرفة، لتكمل ما بدأته من أغان وطنية وكان آخرها أغنيتي "اعمل الصح" لمصطفى حجاج و"راجل ابن راجل" لنانسي عجرم "ومساء الخير يا ريس" لحسين الجاسمي.

محور روض الفرج، الذي دخلت به مصر موسوعة جينيس العالمية، بوصفه أعرض جسر معلق في العالم، و كوبري تحيا مصر المنبثق منه أحد أهم أماكن التصوير التي ظهرت في الأغنية التي عرضت في المنتدى الإفريقي اليوم، وقالت بتول عرفة، مخرجة أغنية عصر جديد، في حديثها لـ"الوطن"، إنَّ التصوير تمّ على مدار يومين وهما ثاني وثالت أيام عيد الفطر، ووقع الاختيار على الكوبري لأنَّه أحدث الإنشاءات المصرية ومتماشيًا مع كلمات الأغنية "بنصلح السكك المكسورة"، وها نحن بدأنا حتى أنها عمدت إلى عدم حذف مشهد أعمال الإنشاء على الكوبري.

الرسالة وراء كل عمل سر اختيار فكرة تصويره، تلك الطريقة التي تعتمد بها "بتول الإخراج"، فاختارت في أغنية "راجل ابن راجل" إبراز نماذج ناجحة من شباب مصرية طبيعية لم يسلط عليهم الضوء لتكون رسالة خاصة بالناس بأن مَن يريد النجاح سيحققه، وكذلك اختيارها لمواقع التصوير بين أهرامات الجيزة والعاصمة الإدارية في أغنية "اعمل الصح" بمناسبة الاستفتاء على الدستور في أكتوبر الماضي، لتبرز أنَّ الإنسان يجب أن يكون أمام عنينيه تاريخه ومستقبله، وعمدت في أغنية "عصر جديد" إلى إظهر الخضرة والطبيعة لأن هذا أهم ما يميز القارة الإفريقية.

"المرة دي كنت حابة بما أننا السنة دي رؤساء الاتحاد الإفريقي ألعب بالخضار الكتير عشان أفريقيا مشهورة بالطبيعة"، ولأن هناك 3 رسائل وراء المنتدى حاولت "بتول" إبرازها، من خلال تقارب الشعوب بشكل مبسط في الخضرة والطبيعة وإظهار الزي الرسمي لكل دولة في بداية الأغنية "عاوزة أقول الحدث على أرض مصر وبنرحب بكل الشعوب والثقافات على أرضنا" مع الاحتفال بالإنشاءات وكان أقرب مثال محور روض الفرج وتحريك الصناعة والتجارة بالتصوير داخل إحدى المصانع الكبيرة.

باللغة الفرنسية غنّت النجمة أنوشكا وبالإنجليزية كان غناء الفنانة نهال نبيل وغنّى الفنان خالد سليم باللغة العربية، التنوع كان مقصودًا حسب "بتول"، وذلك لأن الثلاث هي اللغات الرسمية في أفريقيا، وعن عدم الاستعانة بفنانين من هذه الدول الناطقة بالفرنسية والإنجليزية في أفريقيا أكّدت أنَّها قصدت استغلال النجوم المصريين المتقنين لتلك اللغات للترحاب بالأفارقة في مصر دون الإتيان بنجم من دولة أخرى للترحيب بهم، مشيرة إلى ترحاب أنوشكا ونهال بالفكرة لاتقانهما الفرنسية والإنجليزية و"ظهر ذلك بشكل جيد جدًا على الشاشة".