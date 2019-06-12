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انطلاق منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

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الملابس والاستايل.. "بابا" محمد رمضان يثير الجدل بين جمهوره

الملابس والاستايل.. "بابا" محمد رمضان يثير الجدل بين جمهوره

620 ألفًا و 782 طالبًا يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة

620 ألفًا و 782 طالبًا يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة

النائبة هيام حلاوة تقترح تعيين امرأة في منصب نائب رئيس الجمهورية

النائبة هيام حلاوة تقترح تعيين امرأة في منصب نائب رئيس الجمهورية

محافظ الفيوم يشهد اللقاء الجماهيري للقضاء على ختان الإناث

محافظ الفيوم يشهد اللقاء الجماهيري للقضاء على ختان الإناث

رئيس "دسوق" يتابع حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

رئيس "دسوق" يتابع حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.. 6 ضوابط بقانون العمل الجديد

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.. 6 ضوابط بقانون العمل الجديد

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بالفيديو| "عصر جديد".. الأغنية الرسمية للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

بالفيديو| "عصر جديد".. الأغنية الرسمية للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

بعد شحن مليون هاتف.. 8 معلومات عن نظام هواوي "هونج منج" الجديد

بعد شحن مليون هاتف.. 8 معلومات عن نظام هواوي "هونج منج" الجديد

الذهب يرتفع 7 جنيهات خلال ساعتين.. وعيار 21 بـ627 جنيها

الذهب يرتفع 7 جنيهات خلال ساعتين.. وعيار 21 بـ627 جنيها

نتيجة «أولى ثانوى» الأسبوع المقبل.. و«كل من حضر ناجح»

نتيجة «أولى ثانوى» الأسبوع المقبل.. و«كل من حضر ناجح»

بعد أحداث «يناير».. الداخلية تُولد من جديد

بعد أحداث «يناير».. الداخلية تُولد من جديد

«مواجهة العنف ضد المرأة».. شارع آمن لكل النساء

«مواجهة العنف ضد المرأة».. شارع آمن لكل النساء

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