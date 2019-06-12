قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التعليم القاطرة الأساسية لتحقيق النهضة والتنمية الشاملة انطلاقا من فلسفة أن الإنسان أداة التنمية، وأن الغاية منها والثروة البشرية هي أهم ما تمتلكه الشعوب وبقدر الاستثمار في العنصر البشري بقدر ما يكون التقدم والنهضة في مختلف المجالات.

وأضاف عامر، في بيان اليوم، أن إعلان الرئيس السيسي في ختام مؤتمر الشباب الذي عقد بجامعة القاهرة العام الماضي، أن 2019 سيكون عاما للتعليم في مصر باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بدأت مصر تجني ثماره بالإنجاز الجديد الذي حققته جامعة القاهرة، بعد تقدمها 14 مركزا بتصنيف Scimago الإسباني؛ لتتقدم على جامعة بن جوريون الإسرائيلية وشتوتجارت الألمانية وجامعة ولاية واشنطن بولمان الأمريكية، ومعهد ماكس بلانك للكيمياء الألماني.

وهنأ عامر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بهذا الإنجاز الجديد على المستوى الدولي، بإحرازها تقدما ملحوظا في تصنيف Scimago الإسباني للجامعات لعام 2019، إذ إنها تقدمت 14 مركزا، حاصلة على المرتبة الأولى على الجامعات المصرية التي ظهرت في هذا التصنيف، بحلولها في المرتبة 299 على مستوى العالم.

وطالب عامر رئيس جامعة القاهرة وجميع القيادات والأساتذة بهذه الجامعة العريقة ببذل المزيد من الجهد؛ لتحقيق مراكز جديدة دولية لتحتل جامعة القاهرة مكانتها المرموقة على الساحة الدولية، مؤكدا أن ما حققته جامعة القاهرة من إنجازات كبيرة يؤكد حرص هذه الجامعة وإصرارها على تحقيق أفضل المراكز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، متفوقة على كثير من الجامعات العالمية في الترتيب البحثي مثل جامعة وارسو الحاصلة على المركز 300، وجامعة ولاية واشنطن بولمان الأمريكية 301، وجامعة بن جوريون- النقب الإسرائيلية 301 ومعهد ماكس بلانك للكيمياء الألمانى 301، وجامعة شتوتجارت الألمانية 302.

وجاءت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المرتبة الثانية على مستوى الجامعات والجهات البحثية المصرية التي ظهرت في التصنيف شاغلة المرتبة 579 عالميًا، وجاء المركز القومي للبحوث في المرتبة الثالثة مصريا واحتل المرتبة 596 عالميا بينما جاءت جامعة عين شمس في المرتبة الرابعة مصريا وشغلت المرتبة 605 عالميا.

وجاءت جامعة الإسكندرية في المرتبة الخامسة مصريا وشغلت المرتبة 620 عالميا والمنصورة المرتبة السادسة مصريا والمرتبة 631 عالميا، والأزهر المرتبة السابعة مصريا و674 عالميا، وجامعة الزقازيق الثامنة مصريا و676 عالميا، وجامعة بني سويف التاسعة مصريا و680 عالميا، وشغلت جامعة أسيوط المرتبة العاشرة مصريا و682 عالميا.