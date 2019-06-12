تحدثت الفنانة أنوشكا، عن ردود فعل الجمهور، بأغنية "عصر جديد" التي شاركت فيها مع الفنان خالد سليم ونيهال نبيل، وعُرضت صباح اليوم الأربعاء، على هامش أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه شرم الشيخ.

وقالت "أنوشكا"، لـ"الوطن"، إن هذه الأغنية وراءها فريق عمل كبير، بداية من المُخرجة بتول عرفة، ومدير التصوير حسام حبيب، واستايلست خالد عبد العزيز ومها بركة، لافتة إلى أن كواليس الأغنية لم تستغرق من بداية من التحضير والكلمات والألحان والتصوير، أسبوعا واحدا، إذ أن فريق العمل كان مضطرًا لإنجازها في أيامٍ معدودة.

وأضافت أن الأغنية جرى تصويرها خلال أيام عيد الفطر، مؤكدة أنها لم تواجه أي صعوبات في هذه الأغنية، وذلك بسبب الروح الطيبة التي كانت موجود بين فريق العمل كافة.

وأوضح أن هذا العمل، ليس عبارة عن أغنية فحسب، بينما يتضمن عددًا من الرسائل، منها تشجيع على الصناعة والتعاون ما بين الدول الأفريقية وبعضها البعض، لافتة إلى أن حالة البهجة الموجودة في الأغنية، التي أشار إليها عدد من المُشاهدين، تُشير إلى بهجة الدولة المصرية باستضافة عدد من الدول الأفريقية واحتضانها لهم، والرغبة في فتح سبل تعاون جديدة.

وأشارت إلى أسباب الغناء بثلاث لغات مختلفة في "عصر جديد"، بأن مصر هي صاحبة الاستضافة لعدد من الدول الأفريقية، لذلك من الضرورة الحديث باللغة الخاصة بهم، لذلك جرى الغناء بالفرنسية، كما جرى اختيار اللغة الإنجليزية كونها لغة عالمية، فضلًا عن العربية، وهي اللغة الأم بالنسبة لنا.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين.

ويُعقد المنتدى بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير العام الماضي 2018 خلال مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك حسبما أوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويمثل المنتدى ملتقى مستدامًا للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد؛ تفعيلًا للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال.