لقي 14 راكباً مصرعهم وأصيب 9 آخرون جرّاء تصادم 3 سيارات أعلى كوبري طرة القريب من مدينة المعادي في محافظة القاهرة، وفق ما أفاد مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة.

وقال المصدر لـ"الوطن" إنَّ سيارات الإسعاف نقلت القتلى والمصابين إلى مستشفى قصر العيني التابع لجامعة القاهرة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة.

وأشار إلى أنَّ سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة في يد سائق سيارة ملاكي، ما أدى لاصطدامه بسيارتي أجرة.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقَّت إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى كوبري طرة، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية.