وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن إضافة قسم بحثي للهندسة الطبية إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وقالت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، إن الهدف من القسم الجديد لتقديم العديد من الخدمات ومنها دراسة ووضع أسس التصميم والتخطيط للمستشفيات ومتطلبات الأمان للاجهزة الطبية ومتطلبات الأجهزة الطبية من الأعمال الكهروميكانيكية، والمعاونة في وضع أكواد التصميم للمستشفيات والأجهزة الطبية والتدريب والهندسة الإكلينيكية.

وأشارت إلى أن الاهتمام بمجال الأجهزة والهندسة الطبية في مصر أصبح أمراً حتمياً، متابعة "يظل دور الهندسة الطبية متراجعا لعدم وجود بنيان قوي يتولي قواعد العمل في هذا المجال".

وأضافت أن اقتراحها يأتي اتساقاً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بمنظومة الصحة والتي يضعها على رأس أولويات العمل الوطني، خاصة أن التصميم الطبي للمستشفيات والهندسة الطبية أحد ركائز بناء منظومة التكنولوجيا المستخدمة فيها تشهد تطوراً هائلاً ومستمراً.

ورحب خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بإقتراح النائبة البرلمانية واصفًا إياه بـ"الجيد"، لاسيما أن المركز يعمل علي معايير المستشفيات، مشيراً إلى أن العائق الوحيد الذي سيقف أمام تنفيذه يتعلق بالدرجات الوظيفية لمن سيتم توظيفة، لتعد النائبة بحل ذلك من جهاز التنظيم والإدارة.