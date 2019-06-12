نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عددا من النصائح أثناء فصل الصيف وعند الخروج صباحًا للعمل أو للنادي أو للزيارات والمشاوير.

حيث وضع "الناظر" عدة مستلزمات أساسية يفضل تواجدها معك عند الخروج وهي:

- زجاجة مياه بحجم لتر إلا ربع، تملأ مرتين وتشرب أثناء النهار.

- ثمرتا خيار لتقليل العطش وتعويض فقدان المياه.

- قطعتان من المخلل لتناولهما في حالة التعرق الغزير لتعويض فقدان الأملاح.

- كريم واقي من الشمس لحماية الجليد من الأشعة الضارة ويفضل أن يعاد كل ساعتين.

- قرصان من الأسبرين أو باراسيتامول في حالة الإحساس بالصداع، وينصح بالجلوس في الظل.

- كريم للحروق مثل ميبو أو نولافير وذلك في حالة تعرض الجلد للحروق.