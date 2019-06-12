أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة لـ371 بلاغا لحالات مرضية، خلال ثالث أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع المحافظات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأضاف مجاهد أنه جرى إسعاف 363 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، فيما لا تزال 8 حالات في المستشفيات تخضع للعلاج وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة المقبلة.