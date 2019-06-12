نشرت صحف عالمية صورا لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر أثناء رحلة صيد في مياه البحر الأحمر، خلال زيارته لأحد المنتجعات السياحية في الغردقة، امتدت على مدار خمسة أيام، قبل أن يغادر، صباح اليوم، متجها إلى معسكر الفريق القومي المصري.

وخلفت زيارة صلاح للمنتجع مردودا إيجابيا واسعا، وأكد مصدر بالغردقة، أن بعض الشركات تلقت اتصالات من سائحين إنجليز يستفسرون عن إمكانية قيامهم برحلات صيد في مدينة الغردقة، على غرار رحلة صيد اللاعب صلاح.

وقال نبيل حسين، خبير سياحي، إن زيارة صلاح للغردقة لا شك أنها ستلقي بظلالها على السياحة في جمهورية مصر العربية عامة والغردقة خاصة، وتعتبر بالفعل أفضل ترويج سياحي للشواطئ والفنادق السياحية بالغردقة.

وتوقع حسين زيادة الحجوزات خلال الفترة المقبلة نتيجة للترويج لزيارة محمد صلاح، خاصة السائحين الإنجليز الذين يعشقون محمد صلاح.

كان صلاح نشر صورة له في البحر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلناً بداية فترة الاستجمام والراحة قبل بداية رحلته مع الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقضي صلاح إجازته في فيلا خاصة بأحد المنتجعات السياحية، التي تتمتع بخصوصية عالية ولها شاطئ خاص، ويعمل الأمن الداخلي للمنتجعات على توفير خصوصية عالية للاعب بناء على رغبته.

واستقل صلاح لنشا سياحيا يطلق عليه "نيمار"، وتمكن من اصطياد اكثر من سمكة، ونشر صوره في رحلة الصيد عبر موقعه على "تويتر"، واصطاد صلاح سمكتين أحدها من نوع الحسينية والأخرى من نوع "الحصان".