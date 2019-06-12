تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، من ضبط كمية من اللحوم البلدية، عليها أختام مزورة، داخل محل جزارة لبيع اللحوم البلدية، بمدينة الفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

انطلقت الحملة، تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ورئاسة المهندس أشرف البيتيني، وبالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وتمكنت من ضبط لحوم بلدية بأختام مزورة داخل محل جزارة لبيع اللحوم البلدية بمنطقة الحادقة.

وأفاد البيان أن تقرير الطب البيطري، ذكر أن اللحوم غير صالحة للاستخدام، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم ٤٦٢ جنح أمن دولة طوارئ، وأخطرت النيابة للتحقيق.