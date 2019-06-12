قال أيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لشمال أفريقيا، إن الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال يمنح فرصة للتقييم وتحديد الأهداف وإعادة الالتزام بالعمل.

وأضاف أوشلان، أن عام 2019 له أهمية خاصة لدى المنظمة، مؤكدا أن القضاء على تلك الظاهرة أحد المبادئ الأساسية للمنظمة، إلى جانب إنهاء العمل القسري والتميز المرتبط بالعمل، وتعزيز حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية.

وأكمل: "المنظمة خلال 100 عام أحرزت تقدما ملموسا بسبب الدعوة المكثفة والتعبئة الوطنية المدعومة بالإجراءات التشريعية والعملية، وبين عام 2000 و2016 كان هناك انخفاض بنسبة 38٪؜ في عمالة الأطفال على الصعيد العالمي، كما حققت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 تصديقا عالميا من جانب الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة".