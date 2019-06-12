قالت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر عن "دار كريستيز" بشأن رأس توت عنخ آمون، محاولة بائسة لمنح المشروعية لعمل غير مشروع من الأساس، مؤكدة أن التبريرات التى وردت فى البيان عن الطريقة التى حصلت بها الدار على الرأس مُخجلة للغاية.

وأضافت النائبة في بيان اليوم، أنه "ليس معنى حصولهم عليها من خلال تاجر آثار كان قد حصل عليها من أحد الأمراء، أن هذا الأثر أصبح لأي من الأطراف المتورطة في عملية البيع".

وتابعت: "هذه الآثار منتج حضاري، وليس معنى أن أثرا أصبح في حيازة شخص ما في ظروف تاريخية بعينها، أن يتحول هذا الأثر إلى ملكية خاصة يجري تداولها بالبيع والشراء".

وأكدت النائبة، أن الآثار المصرية مكون أصيل من مكونات هوية المواطن المصري، ولا يمكن السماح بإهدارها أو التعامل معها باعتبارها سلعة تخضع للتجارة.

وجددت دعوتها لكل محبي وعشاق الحضارة المصرية في جميع أنحاء العالم بالتضامن مع المطالب المصرية العادلة، باستعادة رأس توت عنخ أمون ووقف عملية بيعها.